CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär schlägt eine Steuerklasse für kinderreiche Familien vor. "Lasst uns über eine neue Steuerklasse, eine 'Steuerklasse +' für Familien mit drei oder mehr Kindern nachdenken, die mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden wäre", sagte Bär der "Bild am Sonntag".

Deutschland sei ein reiches Land, so Bär, "wir sollten es uns leisten, in unsere Familien zu investieren". Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Zeitung ergab: 63 Prozent der Deutschen halten Deutschland für familienfreundlich. 36 Prozent sagen demnach, dass Deutschland kein familienfreundliches Land ist. Für die Zukunft haben die Deutschen große Sorgen: 75 Prozent glauben, dass es für Familien in Deutschland schwieriger wird.

18 Prozent glauben das nicht. 80 Prozent gehen davon aus, dass es künftig schwieriger wird, Kinder großzuziehen. 25 Prozent glauben das nicht.