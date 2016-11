Eine Kommission des Regionalparlaments der Toskana schlägt hat die Monte dei Paschi untersucht. Misswirtschaft, politische Seilschaften und die Einflussnahme geheimer Kreise haben in die Katastrophe geführt. Sie könnte Folgen für ganz Europa haben.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Warum haben Sie diese Untersuchungskommission ins Leben gerufen? Giacomo Giannarelli: Wenn wir von der Monte dei Paschi di Siena sprechen, sprechen wir vom größten Finanzskandal, den es in Europa je gegeben hat - weltweit übertroffen nur noch von der Lehman-Pleite. Das hätte dazu führen müssen, dass das Abgeordnetenhaus eine Untersuchungskommission ins Leben ruft, so wie von M5S beantragt. Aber die PD, die für diese Desaster mitverantwortlich ist, hat sich quergestellt. Deswegen haben wir auf eine Regelung des toskanischen Regionalparlamentes zurückgegriffen und die Vorgänge untersucht. Zwar sind unsere Kompetenzen deutlich eingeschränkter als die des Parlaments, aber es hilft doch, uns Klarheit zu verschaffen. Das ist wichtig, denn der Skandal hat sich in der Toskana ereignet und betrifft die älteste Bank Italiens. Zudem ist die MPS das größte regionale Unternehmen und schon deswegen ...

