Die australische Tochterfirma Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd. hat eine 100 Mio. Austral-Dollar (AUD) begeben. Die Währungsanleihe verzinst sich mit 2,50 Prozent per anno. Die Rückzahlung soll am 15. November 2019 erfolgen. Ab der Mindeststückelung von 2.000 AUD nom. kann die Anleihe gehandelt werden. Zur Anleihe ...

