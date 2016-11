Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat angesichts der politischen Entwicklungen in diesem Jahr ein eigenes Bundesministerium für ländliche Räume gefordert. "Trump, Brexit und AfD müssen uns eine Lehre sein: Unsere Zukunft wird auf dem Land entschieden", sagte Schmidt der "Bild am Sonntag"."Die drohende Spaltung zwischen urbanen und ländlichen Regionen wird das zentrale Thema der nächsten Jahre", so der Landwirtschaftsminister.

"Wer jetzt nicht handelt, überlässt das Feld den Populisten. Deshalb müssen wir unsere Aktivitäten deutlich verstärken und unsere Kräfte bündeln. Wir brauchen ein Bundesministerium für ländliche Räume. Das funktioniert am besten im Bundeslandwirtschaftsministerium, weil dort die Experten sind."

In diesem Zusammenhang startet die Bundesregierung am Montag ein neues Infoportal über den Zustand ländlicher Räume in Deutschland. Unter der Internetadresse www.zukunft.land.de können sich Besucher über Landkreise informieren. Dieser sogenannte Landatlas enthält Daten über demografische Entwicklung, Einkommensentwicklung, Erreichbarkeit von Supermärkten und Ärzten sowie von Wohnungs- und Arbeitsmärkten.