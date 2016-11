Lieber Leser,

Panalpinas Marktumfeld bleibt schwierig. Die Marktvolumina in der See- als auch in der Luftfracht sind rückläufig. Panalpina entwickelt sich in beiden Bereichen schlechter als der Markt und schlechter als der Konkurrent Kühne + Nagel. Folglich ging der Umsatz im 1. Halbjahr um 11,7% zurück, und der Gewinn hat sich mehr als halbiert. Neben der operativen Situation war der Hauptgrund für den Gewinnrückgang eine Rückstellung in Höhe von 26 Mio SFr für das Öl- und Gasgeschäft.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...