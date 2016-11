Schwere Zeiten

Bitte erschrecken Sie nicht, die heutige Überschrift mutet etwas sorgenvoller an, als es eigentlich gemeint ist. Es stimmt zwar, dass die Welt, in der wir leben, derzeit von Umbrüchen und Veränderungen geprägt ist. Das gilt für nahezu alle Bereiche, wobei - aus aktuellem Anlass - das Hauptaugenmerk selbstverständlich auf die politische Ebene gerichtet ist. Nachdem der erste, nun, nennen wir es ruhig einmal Schreck über die Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten abgeklungen ist, sind es im Augenblick vor allem Personalien, die für Ungewissheit (und Unruhe, doch dazu ein andermal mehr) sorgen. Glaubt man den Insider-Informationen, die im Augenblick aus dem Penthouse des Trump Towers in New York City sickern, dann geht es mächtig rund da oben, denn das Personalkarussell für die Besetzung der Regierungsmannschaft dreht sich offenbar ganz ordentlich, was man so hört und liest. Eine veritable Personaldebatte ist aber auch hierzulande entbrannt, gilt es doch zum einen, den demnächst vakanten Posten des Bundespräsidenten neu zu besetzen und zum anderen, geeignete Kandidaten für die Bundestagswahl zu nominieren. Schließlich wird im September 2017 ein neues Parlament gewählt, und da dürfte die gerade abgehaltene US-Wahl schon eine Art Warnsignal für die ein oder andere arrivierte Partei sein. Sollte sie zumindest. Und auch die Tatsache, dass der Begriff "postfaktisch" gerade von den Oxford Dictionaries zum Internationalen (!!!) Wort des Jahres gewählt wurde, sollte einigen "da oben" und auch sonstwo zu denken geben. Wobei:

