Baierbrunn (ots) - Ein Aufguss ist für viele in der Sauna der ultimative Hitzekick - aus medizinischer Sicht ist er aber verzichtbar. "Es bringt lediglich einen zusätzlichen Erlebniswert in diese eher passive Maßnahme", erläutert der Sportwissenschaftler und Geschäftsführer des Deutschen Sauna-Bunds, Rolf-Andreas Pieper, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Die gesundheitsförderlichen Effekte der Sauna wie eine verbesserte Gefäßregulation würden auch ohne Aufguss erreicht, sagt der Experte. Da das Aufgusswasser oft mit Duftstoffen und ätherischen Ölen angereichert ist, sollten empfindliche Personen wie Allergiker auf einen Aufguss verzichten: Reizreaktionen wie Asthmaanfälle seien nicht ausgeschlossen, betont der Berliner Internist Dr. Rainer Brenke. Für Menschen mit trockenen Schleimhäuten aber sei der Anstieg der Luftfeuchtigkeit bei einem Aufguss eine Wohltat.



