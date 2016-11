Berlin (ots) - Berlin - Der gemeinsame Kandidat von SPD und Union für das Amt des Bundespräsidenten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, lässt die umstrittene Werbeanzeige für sein Europa-Buch stoppen. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) unter Berufung auf das Umfeld des Ministers. In der Zeitungsanzeige war der Text des SPD-Politikers als aktuelles Buch des künftigen Bundespräsidenten angepriesen worden.



