Düsseldorf (ots) - CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner hat Merkels erneute Kanzler-Kandidatur begrüßt: "Angela Merkel steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Bedachtsamkeit", sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Sie sei eine Regierungschefin, die "nicht hektisch, sondern abwägend" reagiere. "Sie hat uns mit ihrer Geradlinigkeit und Unaufgeregtheit sehr sicher durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geführt", betonte Klöckner. Merkels Stärke sei es, auch in schwierigen Zeiten ruhig und klar zu bleiben.



