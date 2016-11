Die US-Börsen haben in diesem Jahr neue Höchststände erreicht. Davon profitiert auch das Handelsblatt-Musterportfolio. Ein ganz bestimmtes Zertifikat bringt es allein in diesem Jahr auf ein Plus von 28 Prozent.

Auch wenn absehbar ist, dass meine Sprintzertifikate auf den S&P 500 kaum noch zulegen werden, halte ich zunächst an der Position fest (WKN: XM84AM). Damit hatte ich seit vergangenen Februar überproportional von Kursgewinnen des US-Aktienindexes profitiert. Mit einem Wertzuwachs von knapp 28 Prozent seit dem Kauf bilden diese offensiven Papiere die derzeit renditeträchtigste Einzelposition des Musterdepots.

Damit haben die Sprinter ihr maximales Ertragspotenzial fast vollständig ausgeschöpft. Statt zu verkaufen, warte ich aber das reguläre Laufzeitende Ende Dezember ab. Dann erfolgt die planmäßige Rückzahlung durch den Emittenten: Das spart Transaktionskosten - bei den Musterdepots ist das immerhin ein viertel Prozent der Anlagesumme. Bis dahin dient diese Position als ein mit knapp drei Prozent verzinster Tagesgeldersatz.

Die bisher erreichte Rendite würde sich erst dann verringern, falls der S&P 500 in den kommenden vier Wochen um mehr als neun Prozent auf unter 2.000 Punkte fallen sollte - oder falls der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert einbüßen sollte. Beide Szenarien halte ich für unwahrscheinlich. Einen Auslöser ...

