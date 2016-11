Der HSV muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten: Die Hamburger trennten sich am 11. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:2 von 1899 Hoffenheim. Der HSV stand zu Beginn der Partie unter Druck, wurde jedoch zunehmend mutiger.

In der 28. Minute brachte Filip Kostic die Hamburger dann in Führung. Danach waren die Gäste zunächst weiter im Aufwind, doch in der 45. Minute traf Sandro Wagner zum Ausgleich. In der 49. Minute schoss Steven Zuber das 2:1 für Hoffenheim. Die Hamburger drängten daraufhin auf den erneuten Ausgleich, der Nicolai Müller in der 61. Minute gelang.