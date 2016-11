HAMBURG (dpa-AFX) - Günther Fielmann, Gründer und Vorstandschef der gleichnamigen Optikerkette , dürfte einem Pressebericht zufolge weiter an der Spitze des MDax-Unternehmens stehen. Der Aufsichtsrat werde auf seiner Sitzung am 24. November Fielmanns im Juni 2017 auslaufenden Vertrag wohl verlängern, berichtete das "Manager Magazin" in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf "Insider". Ein Veto gegen den Macher und Mehrheitseigner gelte als ausgeschlossen. Der Kontrakt von Produktionsvorstand Günter Schmid, für den ein Ersatzkandidat parat stehen solle, werde hingegen voraussichtlich nicht verlängert, hieß es./edh

