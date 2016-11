Zum Abschluss des elften Spieltages der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt dank eines last-Minute-Tores gegen Werder Bremen mit 2:1 gewonnen. Frankfurt bestimmte in der Anfangsphase das Spiel, bis Bremen stärker in die Partie fand.

In der 38. Minute brachte Grillitsch die Norddeutschen in Führung. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel brachte der zur Halbzeit eingewechselte Meier den Ausgleichstreffer. Bremen verlor danach den Zugriff auf das Spiel, das deutlich an spielerischem Niveau verlor. Nach einer Ecke in der 90. Minute brachte Barkok die Hessen in Führung und sorgte für den Endstand.

Frankfurt wahrt durch den Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe und bleibt auf Rang sieben punktgleich mit Hertha, Hoffenheim, Köln und Dortmund. Bremen verweilt auf dem Relegationsrang.