Angela Merkel hat ihre Kandidatur für die Bundestagswahl 2017 erklärt. Die CDU-Vorsitzende erwartet Anfechtungen von allen Seiten - und empfindet die teils hohen Erwartungen als übertrieben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat offiziell ihre Bereitschaft angekündigt, erneut für den CDU-Vorsitz und auch für die Kanzlerkandidatur 2017 anzutreten. Die Menschen hätten in diesen Zeiten wenig Verständnis, "wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun", sagte Merkel am Sonntagabend in Berlin. "Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles andere als trivial."

Sie erwartet im kommenden Bundestagswahlkampf Anfechtungen von allen Seiten. "Diese Wahl wird wie keine zuvor - jedenfalls seit der deutschen Wiedervereinigung nicht - schwierig", sagte Merkel. Sie erwarte ...

