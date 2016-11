SINNERSCHRADER AG: ENDGÜLTIGE ERGEBNISSE FÜR 2015/2016 LIEGEN NOCH ÜBER DEN VORLÄUFIGEN REKORDZAHLEN / FÜR 2016/2017 56 MIO. EURO UMSATZ UND 5,8 MIO. EURO EBITA PROGNOSTIZIERT / DIVIDENDENVORSCHLAG UM 8 CENT AUF 20 CENT JE AKTIE ANGEHOBEN

SinnerSchrader AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

20.11.2016 21:42

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SinnerSchrader schließt das Geschäftsjahr 2015/2016 (1. September 2015 bis 31. August 2016) mit einem Umsatz von 51,1 Mio. Euro, einem operativen Ergebnis (EBITA) von 4,7 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von knapp 3,4 Mio. Euro ab. Die endgültigen Zahlen des geprüften Konzernabschlusses liegen damit noch etwas über den vorläufigen Zahlen, die am 18. Oktober bekannt gegeben worden waren. Die Zahlen des Vorjahres - 47,7 Mio. Euro Umsatz, 2,1 Mio. Euro EBITA und 1,5 Mio. Euro Konzernergebnis - wurden deutlich übertroffen.

SinnerSchrader hat damit seine ehrgeizigen Pläne für das Geschäftsjahr 2015/2016 umsetzen können. Wesentlichen Anteil an dem Erfolg hatte die Einstellung des NEXT-AUDIENCE-Geschäfts zum 31. Dezember 2015.

Hinter den Rekordzahlen der Gruppe steht aber auch die gute Geschäftsentwicklung in den anderen Geschäftseinheiten. Diese Kerngeschäftseinheiten haben ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2015/2016 insgesamt um 5,7 Mio. Euro oder 12,6 Prozent ausgebaut. 3,3 Mio. Euro wurden mit Kunden erzielt, die im Geschäftsjahr neu hinzugewonnen wurden, die Umsatzvolumina der Bestandskunden legten um 2,4 Mio. Euro zu. Die Marge im Kerngeschäft verbesserte sich im Berichtsjahr auf 10 Prozent; das EBITA lag bei 5,1 Mio. Euro.

Größter Erfolg des Geschäftsjahres 2015/2016 war, dass sich SinnerSchrader in einem internationalen Pitch als weltweite digitale Leadagentur für Audi durchgesetzt hat. Die Arbeit für den Automobilkonzern, die erst im Juli 2016 gegen Ende des Berichtsjahres begonnen hat, weist positiv in das neue Geschäftsjahr 2016/2017.

SinnerSchrader erwartet für das nächste Geschäftsjahr ein Wachstum in der Größenordnung von 10 Prozent und einen Umsatz von 56 Mio. Euro. Die Marge soll weiter auf etwa 10,5 Prozent verbessert werden, sodass ein EBITA zwischen 5,8 Mio. Euro und 5,9 Mio. Euro erwartet wird. Das Konzernergebnis soll bei mindestens 4 Mio. Euro oder 0,35 Euro je Aktie liegen.

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsjahres 2015/2016 und der positiven Prognose für das Geschäftsjahr 2016/2017 hat der Aufsichtsrat heute im Zuge der Billigung des Konzern- und Jahresabschlusses der SinnerSchrader AG gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, der am 26. Januar 2017 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dies bedeutet gegenüber der letztjährigen Dividende eine Anhebung um 0,08 Euro je Aktie. Die Ausschüttung würde erneut aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgen.

Der Konzernjahresfinanzbericht und der Jahresfinanzbericht der SinnerSchrader AG werden ab dem 21. November 2016 unter http:// sinnerschrader.ag/de/berichte abrufbar sein. Der vollständige Geschäftsbericht wird an gleicher Stelle am 15. Dezember 2016 veröffentlicht.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER SINNERSCHRADER

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 500 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, ERGO, Telefónica, TUI, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München, Prag und Hannover.

http://sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNERIN FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Carmen Fesenbeck Unternehmenskommunikation presse@sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNER FÜR AKTIONÄRSINFORMATIONEN

Thomas Dyckhoff Finanzvorstand ir@sinnerschrader.com SinnerSchrader Aktiengesellschaft Völckersstraße 38 22765 Hamburg T. +49. 40. 39 88 55-0 F. +49. 40. 39 88 55-55

20.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SinnerSchrader AG Völckersstraße 38 22765 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 39 88 55-0 Fax: +49 (0)40 39 88 55-55 E-Mail: ir@sinnerschrader.com Internet: www.sinnerschrader.com ISIN: DE0005141907 WKN: 514190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE0005141907

AXC0035 2016-11-20/21:42