Obama warnt bei seinem letzten Gipfel vor einer Vorverurteilung von Trump - aber keiner weiß, was er will. Droht sogar ein Handelskrieg mit China? In Lima trifft Obama auch noch einmal einen Widersacher zum Smalltalk.

Es ist noch einmal ein lässiger Auftritt, ganz nach dem Geschmack Barack Obamas. Scherzend, auf und ab gehend, mit dem Mikro in der Hand vor rund 1000 Studenten und jungen Führungskräften aus Lateinamerika in der katholischen Universität zu Lima. Sein letzter großer öffentlicher Auftritt als Präsident auf einer Auslandsreise.

Eine Studentin will zum Schluss von Obama wissen, was er jungen Leuten rät. "Nicht die Vergangenheit ignorieren, sondern von ihr lernen", meint der US-Präsident. Die Demokratie verteidigen. Er sei gerade noch einmal in Athen, dem Geburtsort der Demokratie, gewesen.

Er geht in unsicheren Zeiten. Hier in der Universität ist Obama nicht die "lame duck", die er einige Kilometer entfernt im Museo de la Nación ist, beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 21 Staaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Die Bedeutung dieses Bündnisses zeigt sich schon darin, dass die Staaten für rund die Hälfte des globalen Handels sorgen. In Perus Hauptstadt tummeln sich auch nochmal einige von Obamas großen Widersachern.

So ist auch Russlands Präsident Wladimir Putin in Lima. Beide gehen sich die meiste Zeit aus dem Weg und werden viele Plätze voneinander entfernt platziert. Spätestens der Syrien-Konflikt und Russlands Parteinahme für Machthaber Baschar al-Assad hat sie völlig entzweit. Ein "Abschlussgespräch" ist nicht mehr vereinbart worden, sie begrüßen sich kurz, wechseln ein paar Worte. Ein Bedauern, das man im Ukraine-Konflikt keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...