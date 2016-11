Zypern ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Nun wollen die Volksgruppenführer die Inselrepublik die Teilung überwinden. Ein Durchbruch scheint möglich.

Mehr als 40 Jahre nach der Teilung der Mittelmeerinsel Zypern sind die Bemühungen um eine Wiedervereinigung in eine entscheidende Phase gegangen. Die Volksgruppenführer der griechischen und türkischen Zyprer, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, kamen am Sonntag zu Gesprächen in der Schweiz zusammen. Unter UN-Schirmherrschaft wollten sie zwei Tage lang in Mont Pèlerin am Genfer See nach Wegen suchen, die Teilung Zyperns zu überwinden.

"Am Montag wird mit Entscheidungen gerechnet", hieß es aus Kreisen der beiden Verhandlungsdelegationen, berichteten griechisch- und türkisch-zyprische Medien übereinstimmend am Sonntag. Angestrebt wird ein föderaler ...

