BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen habe die Schwächephase vom Sommer offenbar überwunden. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,2 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Die Einnahmen waren bereits im September kräftig gestiegen (plus 5 Prozent), nachdem sie im Juli gesunken und im August nur wenig zugelegt hatten. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 erhöhten sich die Steuereinnahmen ohne Gemeindesteuern um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Bundessteuern konnten im Oktober erstmalig nach vier Rückgängen in Folge wieder einen Zuwachs verbuchen. Sie stiegen um 2,6 Prozent gegenüber dem Oktober 2015. Hier waren vor allem Zuwächse bei der Luftverkehrssteuer (plus 13,9 Prozent), der Branntweinsteuer (plus 11,7) sowie dem Solidaritätszuschlag (plus 6,1) zu verzeichnen.

Die Einnahmen durch die Tabaksteuer brachen hingegen um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Dies ist allerdings kein Indiz dafür, dass weniger gequalmt wurde, denn in 2015 hatte es in Erwartung der Schockbilder auf Zigarettenpackungen eine Vorproduktion und damit ein erhöhtes Steueraufkommen gegeben.

Das Aufkommen der gemeinschaftlichen Steuern stieg laut aktuellem Monatsbericht des Ministeriums sogar um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Weniger Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern hingegen verminderte sich im Oktober 2016 im Vorjahresvergleich laut Monatsbericht um 3,2 Prozent. Vor allem die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer verringerten sich deutlich, und zwar um 13,5 Prozent. Das Rennwett- und Lotteriesteueraufkommen sank um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Bei der Grunderwerbsteuer war ein leichter Zuwachs von 3,1 Prozent zu verzeichnen, der noch von den Biersteuereinnahmen (plus 6,7 Prozent) übertroffen wurde. Das kumulierte Aufkommen der Ländersteuern bis Oktober 2016 lag gleichwohl um 10,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

"Beträchtliche Einnahmesteigerungen"

Als Grund für die insgesamt positive Entwicklung nannte das Haus von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) "beträchtliche Einnahmesteigerungen" bei der Lohnsteuer (plus 4,6 Prozent) sowie bei der Umsatzsteuer (plus 9,2). Zudem wiesen auch die gewinnabhängigen Steuern - veranlagte Einkommensteuer und Körperschaftsteuer - erhebliche Einnahmeverbesserungen auf.

Die Einnahmen des Bundes beliefen sich dem Bericht zufolge bis einschließlich Oktober auf 254,2 Milliarden Euro. Damit waren die Einnahmen um 6,4 Milliarden Euro beziehungsweise 2,6 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Von Januar bis Oktober dieses Jahres betrugen die Ausgaben des Bundeshaushalts 255,1 Milliarden Euro - das entsprechende Vorjahresniveau wurde damit leicht um 1,2 Prozent oder 3,8 Milliarden Euro überschritten.

Im Zeitraum vom Januar bis zum Oktober gab es ein negatives Finanzierungssaldo von 0,8 Milliarden Euro. Um diesen Betrag waren die Ausgaben höher als die Einnahmen.

In der Betrachtung der wirtschaftlichen Lage zeichnen die Experten aus dem Hause Schäuble ein positives Bild: "Die nach wie vor günstigen gesamt wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die monatlichen Konjunkturindikatoren bis zum aktuellen Rand sprechen für eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung in den kommenden Monaten."

November 20, 2016

