CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat die Bereitschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), für eine vierte Amtszeit zu kandidieren, positiv bewertet. "Es ist gut, dass die Bundeskanzlerin angekündigt hat, wieder als Spitzenkandidatin anzutreten", sagte sie den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe".

Merkel regiere Deutschland gut und setze sich unermüdlich für die Menschen ein. Das dürfe durch die Annäherungsversuche der SPD an Linkspartei und Grüne nicht aufs Spiel gesetzt werden, warnte sie. "Deshalb brauchen wir eine starke Union mit der Bundeskanzlerin an der Spitze." CDU-Vize Thomas Strobl sprach den möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel und Martin Schulz die Fähigkeit ab, den großen Herausforderungen gerecht zu werden.

"Angela Merkel hat die Statur, die Erfahrung und das Können, Deutschland in so schwierigen Zeiten zu führen", sagte er den "Funke-Zeitungen". "Das fehlt dem sprunghaften Sigmar Gabriel und dem wankelmütigen Martin Schulz, der selbst noch gar nicht weiß, ob er seine Zukunft in Europa oder als Kanzlerkandidat sieht." Die Aufgaben, vor denen der nächste Bundeskanzler stehe, seien gewaltig.