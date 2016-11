von Andreas Fink, Euro am Sonntag Vorigen Montag bekam Argentiniens Präsident den wohl wichtigsten Anruf seiner Amtszeit. "Hi, this is Donald", tönte es aus der Leitung, und schon die ersten Sätze ließen Mauricio Macris Anspannung weichen: Nachdem er Donald Trump vor einem Jahr als "chiflado" bezeichnet hatte, als "durchgeknallt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...