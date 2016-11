BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nach Kritik an Personallücken beim Luftfahrtbundesamt (LBA) stockt die Behörde auf. In diesem Jahr seien bislang etwa 200 neue Mitarbeiter eingestellt worden, sagte Behördensprecherin Cornelia Cramer der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig. Derzeit seien 800 Stellen besetzt, 1052 sollen es insgesamt werden. Das LBA suche weiterhin Piloten, Ingenieure, Flugmediziner und Verwaltungspersonal.

Hintergrund sind die Anforderungen von europäischer Ebene an die Personalausstattung der nationalen Luftfahrtbehörden. Der Deutsche Fliegerarztverband übt schon länger Kritik an der personellen Ausstattung der deutschen Behörde. Die fehlenden medizinischen Experten des LBA seien ein Flugsicherheitsrisiko, sagte Vizeverbandspräsident Uwe Beiderwellen. Im europäischen Vergleich stehe Deutschland schlecht da./cst/DP/zb

