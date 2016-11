Leclanché und Narada Power gehen weltweite strategische Allianz ein

- Leclanché lizensiert seine Lithium-Ionen Technologie für den an der Börse Shenzen notierten Batterie-Marktführer Narada Power - Narada wird eine strategische Investition in Leclanché tätigen - Gemeinsame Produktion in China zur Erreichung von Skaleneffekten und Senkung der Produktionskosten

YVERDON LES BAINS, SCHWEIZ Und HANGZHOU, CHINA, 21st November 2016: Leclanché SA, der weltweit führende und vertikal integrierte Anbieter von batteriebetriebenen Energiespeicherlösungen und Zhejiang Narada Power Source Co Ltd, der weltweit führende Batterie- Hersteller, haben heute eine strategische Partnerschaft zur Produktion und Entwicklung von Lithium-Ionen Technologie sowohl für den chinesischen als auch für den Weltmarkt bekannt gegeben.

- Leclanché wird Narada beim Technologietransfer unterstützen, mit dem Ziel, eine kostengünstige, bedarfsgerechte Produktion der Leclanché Zellen zu erreichen. Dies umfasst beide Zelltypen, deren Rechte die Leclanché SA besitzt, sowohl die hochzyklenfesten Lithium- Titanat- Zellen als auch die Lithium Graphit- NMC Zellen. - Narada wird beide Zelltypen in seinen Produktionsstätten in Hangzhou in China produzieren, einschließlich eines neuen Produktionsstandorts mit einer Kapazität von 2.5 GWh, der 2017 in Betrieb genommen werden soll. Diese Fertigungskapazitäten werden zusätzlich zu den vorhandenen Standorten in Willstätt (Deutschland) und Yverdon-les-Bains, (Schweiz) aufgebaut und ermöglichen somit eine bedarfsgerechte, wettbewerbsfähige Produktion. Damit können bestmögliche Preise für den Weltmarkt angeboten werden, um den Bedürfnissen der zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Stationäre Stromspeicher, Inselnetze und Elektrofahrzeugen sowie für kommerzielle und industrielle Projekte gerecht zu werden. - Mit der Lithium-Titanat-Technologie, Ihrer Schnell-Ladefähigkeit und hoher Zyklenzahl, wird diese Partnerschaft den Marktanteil für seine Produkte für Elektrobusse in China auf signifikante Weise erhöhen. Der chinesische Markt für Elektrobusse ist der größte der Welt (laut einer Navigant Studie, wird dieser auf 4 Mrd. $ geschätzt). - Narada wird sich am Kapital von Leclanché beteiligen, zusätzlich zur Lizenzierung für den Technologietransfer.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché SA, erkärt: "Dank dieser bahnbrechenden Allianz, steigen Leclanché und Narada zu Weltmarktführern auf. Diese Allianz wird über das größte Spektrum an Batterietechnologien und über die am breitesten aufgestellte Expertise im Bereich von Systemintegrationen verfügen. Dementsprechend wird sie eine breite, wettbewerbsfähige Palette an Energiespeicherlösungen für Anwendungen in den Bereichen Stationäre Stromspeicher, Inselnetze, Transport sowie für kommerzielle und industrielle Anwendungen anbieten."

Bo Chen, President von Narada, sagt: "Wir sind überzeugt, dass die G/NMC und LTO-Technologien von Leclanché sehr fortschrittlich sind. Durch unsere Zusammenarbeit können wir unsere technologische Leistungsfähigkeit für die Weltmärkte stärken. Diese Allianz ist die Grundlage, um unseren Marktanteil in wachstumsstarken Sektoren - einschließlich Elektrofahrzeuge, die Integration von erneuerbaren Energien und Telekommunikation auszubauen. Mit unserer Beteiligung am Kapital von Leclanché wird Leclanché ein strategischer Partner für den Aufbau von Komplettsystemen von Narada. Leclanché ist gut aufgestellt, um uns dabei zu unterstützen und integrierte Energiespeicherlösungen weltweit anbieten zu können. Ich bin überzeugt, dass diese Partnerschaft Wachstum ermöglicht, um auf den Weltmärkten marktführend zu werden."

Vertragliche Einzelheiten werden nicht vor der definitiven Ausführung der Vereinbarungen - voraussichtlich um den 31. Dezember 2016 - bekannt gegeben. Alexa Capital LLP fungiert bei dieser Transaktion als Berater von Leclanché.

Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein vollständig vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen- Transportsystemen wie Busse und Fähren. Seit über 100 Jahren ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Nerada Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd. ist spezialisiert in der Bereitstellung von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen. Seine Produktpalette umfasst Systeme für Reservestromversorgung, Energieversorgung, Antriebssysteme, Energieanlagen und Energiespeicherlösungen. Diese Produkte werden vielfach im Bereich Telekom, Stromversorgung, Eisenbahnen und sonstige Infrastrukturanwendungen - einschließlich erneuerbarer Energien und Integration von PV-Anlagen und Windenergieerzeugung - verwendet Das Unternehmen wurde 1994 in Hanghzou, China gegründet und ist an der Börse von Shenzen notiert.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

Kontakte

Media Global Florent Gaillard E-Mail: florent.gaillard@leclanche.com North America Richard Anderson / Henry Feintuch Feintuch Communications Tel.: +1 (718) 986-1596 / (212) 808-4901 E-Mail: leclanche@feintuchpr.com Investor Relations Hubert Angleys E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com Tel.: +41 (0) 24 424 65 00

