Der Euro hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinen deutlichen Verlusten an den vergangenen Handelstagen erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0609 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Dennoch liegt der Euro nur knapp über seinem elfmonatigen Tiefstand von vergangener Woche. Zum Franken behauptet sich der Euro bei einem Stand von 1,0714 CHF in ...

