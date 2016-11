Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise mit "Sell" und einem Kursziel von 48,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit Bewertungen auf Höchstständen sei das Kurspotenzial der europäischen Chemie-Aktien insgesamt begrenzt, schrieb Analyst Stephen Benson in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie. Zudem verwies der Experte auf die Bedenken wegen der Kapitalverwendung und das geringe Wachstum in Europa. Bei Symrise könnte der Margendruck die Wachstumsstory des Aromenherstellers gefährden./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2016-11-21/08:59

ISIN: DE000SYM9999