EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Verlängerung öffentliches Aktienkaufangebot

Sonstiges 21.11.2016

Verlängerung des öffentlichen Aktienkaufangebots von Herrn Jochen Dickinger an die Aktionäre der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN AT0000616701)

- Zusätzliche Annahmefrist läuft bis 16. Dezember 2016 - Erwerb von insgesamt bis zu 240.000 Aktien der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft - Angebotspreis: EUR 42,00 je Aktie

Herr Jochen Dickinger bietet sämtlichen Aktionären der ATHOS Immobilien AG ("ATHOS") an, bis zu 240.000 Aktien der ATHOS (ISIN AT0000616701) zum Angebotspreis von EUR 42,00 je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienkaufangebots zu erwerben. Die ursprüngliche Annahmefrist, die am 24.10.2016 begonnen hat, lief am 18.11.2016, 17:00 Uhr MEZ, aus.

Herr Jochen Dickinger hat die ATHOS heute darüber informiert, dass das öffentliche Aktienkaufangebot zu unveränderten Konditionen verlängert wird und die Aktionäre der ATHOS das verlängerte Erwerbsangebot während einer zusätzlichen Annahmefrist, die bis Freitag, 16.12.2016, 17:00 Uhr MEZ läuft, annehmen können.

Aktionäre, die das öffentliche Aktienkaufangebot innerhalb der ursprünglichen Annahmefrist angenommen haben, erhalten den Angebotspreis Zug um Zug gegen Übertragung ihrer ATHOS-Aktien am 02.12.2016 ausbezahlt.

Die Ergänzung der Angebotsunterlage hierzu wurde heute veröffentlicht und ist (ebenso wie die ursprüngliche Angebotsunterlage) in elektronischer Form auf der Internet-Seite der ATHOS, www.athos.at, Seite Investor, abrufbar. Gedruckte Exemplare der Ergänzung der Angebotsunterlage können (ebenso wie die ursprüngliche Angebotsunterlage) bei VLV Rechtsanwälte, 1080 Wien, Landesgerichtsstraße 7, sowie bei der Erste Group Bank AG, 1100 Wien, Am Belvedere 1, als Annahme- und Zahlstelle, zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden. Alle weiteren Veröffentlichungen betreffend das Aktienkaufangebot erfolgen ebenfalls auf der Internet-Seite der ATHOS, www.athos.at, Seite Investor.

Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Das Aktienkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Angebotsunterlage vom 24. Oktober 2016 inklusive ihrer Ergänzung vom 21. November 2016.

Rückfragehinweis: ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz Tel. +43 732 / 60 44 77 - 0, office@athos.at

