Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Grödig (pta013/21.11.2016/10:35) - Der Vorstand der PLA HOLDING AG (nachfolgend

"Gesellschaft") mit dem Sitz in Grödig, und der Geschäftsanschrift

Oberfeldstraße 24, 5082 Grödig, hat heute gemeinsam mit dem Aufsichtsrat

beschlossen, die Zurückziehung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft,

ISIN AT0000A06VA8, zum Handel am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse zu

beantragen. Die Zurückziehung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft vom

Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse erfolgt voraussichtlich mit Wirkung zum

Ablauf des 21. Dezember 2016.



Der Vorstand hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil der wirtschaftliche

Nutzen einer Notiz am Dritten Markt den damit verbundenen Aufwand insbesondere

im Hinblick auf die Einführung der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und die

erhöhten Folgepflichten nicht mehr rechtfertigt.



(Ende)



Aussender: PLA Holding AG

Adresse: Oberfeldstraße 24, 5082 Grödig

Land: Österreich

Ansprechpartner: Rolf-Mario Seppelt

Tel.: +43 6463 200 32

E-Mail: seppelt@pla.at

Website: www.pla.at



ISIN(s): AT0000A06VA8 (Aktie)

Börsen: MTF - Mid Market in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1479720900782



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 21, 2016 04:35 ET (09:35 GMT)