Frankfurt - Die Rendite zehnjähriger Bunds, eine der wichtigen Orientierungsgrößen an den internationalen Rentenmärkten, schwankte seit Jahresmitte 2016 um die Null-Prozent-Marke, so die Analysten der Helaba in ihrem "Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2017".EZB-Chef Mario Draghi habe die Erwartung kultiviert, dass die Geld- und Kapitalmarktzinsen für lange Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten würden. Trotz relativ robuster Konjunktur und höherer Teuerung sei eine Abkehr von der hochgradig expansiven Geldpolitik für die Mehrheit im EZB-Rat wohl noch keine Option.

