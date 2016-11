Wien - Die Rendite deutscher Staatsanleihen hat sich seit Anfang Oktober zum Teil deutlich erhöht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei erstens einer Korrektur der unrealistisch niedrigen Inflationserwartungen geschuldet. Zweitens würden nach Ansicht der Analysten die deutschen Renditen von der Bewegung am US-Anleihemarkt beeinflusst und seien daher mit nach oben gezogen worden. Beide Faktoren sollten zwar in den nächsten Monaten erhalten bleiben. Allerdings würden die Analysten wesentliche Einflussgrößen sehen, die dafür sprechen würden, dass die Rendite vorerst auf einem tiefen Niveau verankert bleibe.

