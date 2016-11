Bad Homburg - Die Gefahr einer Immobilienpreisblase ist in Deutschland trotz der anhaltenden Preisanstiege für Wohnimmobilien als gering einzustufen, so die Experten von Feri EuroRating Services.Das zeige die neue Untersuchung "Fokus Wohnimmobilien: Deutschland im internationalen Vergleich", die am Mittwoch auf der 29. Herbsttagung der Feri EuroRating Services, einem Unternehmen der Scope Gruppe, vorgestellt worden sei. Rund 250 Gäste, darunter Vertreter von Banken, Fondsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungen und Versicherungen hätten an der Tagung teilgenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...