Paris - Noch in diesem Monat will sich die OPEC auf Förderkürzungen einigen, um das anhaltende Überangebot an den Märkten zu beenden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch knapp zwei Wochen vor dem Treffen in Wien schwinde die Hoffnung auf einen Kompromiss. Der weltgrößte Ölförderer Saudi-Arabien sei zwar grundsätzlich bereit, die Fördermenge zu begrenzen, stelle aber Bedingungen: So müssten alle Kartellmitglieder einem kollektiven Vorgehen zustimmen und die Konsequenzen einer Förderkürzung gemeinsam tragen. Außerdem sollte das Förderregime transparent sein und von den Märkten als glaubwürdig wahrgenommen werden. Gerade bei der Glaubwürdigkeit sei die OPEC den Märkten einiges schuldig.

