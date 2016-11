Frankfurt am Main - Irgendwie ist es bezeichnend, dass immer im Herbst die deutsche Modeindustrie am Kapitalmarkt Farbe bekennen muss, so das Team des Steubing German Mittelstand Fund I (SGMF) (ISIN LU0934080986/ WKN A1WY59, ausschüttend; ISIN LU0934081281/ WKN A1WY6A, thesaurierend), das sich im "Standpunkt German Mittelstand" regelmäßig zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen äußert.

Den vollständigen Artikel lesen ...