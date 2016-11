Bisher schreibt die Mobil-Sparte von Lenovo rote Zahlen. Trotzdem hat das Unternehmen nun angekündigt, die Branchenriesen 2017 angreifen zu wollen. Möglich machen soll das vor allem der zugekaufte US-Konzern Motorola.

Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo will im kommenden Jahr zum Angriff im Smartphone-Markt übergehen. Dann werde der chinesische Konzern die Integration des US-Zukaufs Motorola abschließen, unter die fünf weltweit größten Anbieter zurückkehren und auch wieder Geld in dem Geschäft verdienen, kündigte Lenovo-Chef Yang Yuanqing in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.

Er räumte Schwierigkeiten bei der Einbindung von Motorola ein: "Die Integration lief nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...