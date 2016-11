In Frankreich ist nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve ein neues Attentat vereitelt worden. Bei einer Anti-Terror-Razzia in der Nacht zum Sonntag seien insgesamt sieben Personen im Alter von 29 bis 37 Jahren in Marseille und Straßburg festgenommen worden, teilte Cazeneuve am Montag mit.

Damit sei eine lange geplante "terroristische Aktion" auf französischem Boden verhindert worden. Bei den Festgenommenen handele es sich um Personen mit französischer, marokkanischer und afghanischer Staatsangehörigkeit. Sechs von ihnen seien den französischen Nachrichtendiensten nicht bekannt gewesen, den Hinweis auf einen Marokkaner habe ein Partnerland gegeben. Insgesamt sind in Frankreich laut Cazeneuve seit Jahresbeginn 418 Menschen wegen Terrorverdachts festgenommen worden.