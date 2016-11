Unterföhring (ots) - Spätestens seit "La Boum" Anfang der 1980er die Kinosäle eroberte, war der Engtanz auf jeder Party DIE Knutsch- und Fummel-Gelegenheit. 1987 kam der Soundtrack zu diesem Lebensgefühl auf den Markt: "Kuschelrock 1". Die Cutting Crew schmalzte "I've Been In Love Before", 10cc hauchte "I'm Not In Love", Phil Collins besang "One More Night", und Stefan tastete sich dazu langsam unter Heikes Pulli vor. 30 Jahre später gibt es die Schmuse-Musik-Compilation noch immer. kabel eins zeigt die schönsten und größten Momente aus drei Jahrzehnten Musik-, (Tanz-) Film- und Zeit-Geschichte in "30 Jahre Kuschelrock" am Mittwoch, 23. November 2016, um 20:15 Uhr. Prominente wie Thomas Anders, Tina Ruland, Kai Böcking, Ulla Kock am Brink, Bürger Lars Dietrich oder Jochen Bendel kommentieren und verraten Anekdoten aus ihrer ganz persönlichen "Kuschelrock"-Zeit.



Produziert wird "30 Jahre Kuschelrock" von SPIEGEL TV.



Direkt im Anschluss um 22.15 Uhr porträtiert kabel eins den Ausnahmekünstler Marius Müller-Westernhagen in der exklusiven Dokumentation "Westernhagen - Die Doku" und zeigt ab 23:15 Uhr "Westernhagen - MTV Unplugged", das unter der künstlerischen Leitung von Starregisseur Fatih Akin entstand.



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Barbara Stefaner Tel. +49 [89] 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Kira Mindermann Tel.: 089/9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2