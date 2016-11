Berlin (ots) - Aktuelle Straßenmessungen des Emissions-Kontroll-Instituts zeigen einen neuen negativen Spitzenreiter ausgerechnet bei einem süddeutschen Hersteller



Im September 2016 hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erste Ergebnisse von sogenannten RDE Messungen (Real Driving Emissions) des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) der DUH vorgestellt. Fast alle der damals 36 getesteten Diesel Pkw der Eurostufe 6 zeigten bereits zu sommerlichen Temperaturen bis zu neunfache Überschreitungen der geltenden Grenzwerte für Stickoxid (NOx) auf der Straße.



Bis zu den Enthüllungen der DUH im Februar 2016 war es unverständlich, warum vor allem im Winterhalbjahr die Dieselabgasbelastung der Luft in unseren Städten besonders hoch ist. Damals enthüllte die DUH erstmals eine bis dahin geheim gehaltene, besonders perfide illegale Abschaltsoftware bei Mercedes-Diesel Pkw und in der Folge bei praktisch allen Herstellern: Unterhalb von plus 10 Grad Celsius und damit fast durchgehend im Winterhalbjahr werden die ordnungsgemäße Abgasreinigung abgeschaltet und die deutschen Städte mit dem Dieselabgasgift NOx regelrecht geflutet.



Im Rahmen unserer Pressekonferenz wollen wir Ihnen die alarmierenden neuen Rekordwerte deutscher wie europäischer Hersteller von Euro 6 Diesel Pkw vorstellen und darüber hinaus anhand weiterer Laboruntersuchungen belegen, dass diese Abschaltung nicht mit dem Argument 'Motorschutz' begründet werden kann.



Schließlich möchten wir Ihnen weitere Erkenntnisse zur kriminellen Manipulation der NOx- und CO2-Werte von Benzin- und Diesel-Pkw vorstellen. Außerdem möchten wir Sie über die fortgesetzte Behinderung einer Aufklärung dieses Sachverhaltes durch das Kraftfahrt-Bundesamt und das Bundesverkehrsministerium sowie unsere eingeleiteten rechtlichen Schritte informieren.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung an presse@duh.de.



Datum: Mittwoch, 23.11.2016 um 10:00 Uhr



Ort: Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4 (Dachgeschoss), 10178 Berlin



Teilnehmer: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte



OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22521.rss2



Pressekontakt: DUH-Pressestelle: Daniel Hufeisen, Ann-Kathrin Marggraf 030 2400867-20, presse@duh.de, www.duh.de