Eindhoven (ots) - Die ND GROUP, eine Holding- und Investment Gesellschaft mit Sitz in Eindhoven (NL), verstärkt ihr Führungsteam. Die 2008 in Düsseldorf gegründete ND GROUP investiert in eine Vielfalt von Branchen und hält derzeit ein Portfolio von mehr als 30 Unternehmen mit insgesamt 12.000 Mitarbeitern. Das Spektrum umfasst Firmen aus den Bereichen Infrastrukturelle Dienstleistungen, Energie, Mode, Real Estate, Finanzdienstleistungen, Technologie und Food & Beverage.



- Ivan Racic (41) wurde zum Chief Financial Officer bestellt und ist Mitglied des Management Board der ND GROUP. Der neue Finanzchef absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium in Bielefeld und Mannheim sowie an der Freien Universität Bozen, hält ein Master Degree und ist zertifizierter deutscher Steuerberater. Ivan Racic begann seine berufliche Laufbahn 1995 bei der WestLB, bevor er 2003 zu PwC wechselte. Er war in Düsseldorf und New York in herausgehobenen Positionen tätig und sammelte als Senior Tax Manager umfassende Erfahrung in den Bereichen Finance, Legal und International Tax. 2011 war er zum CFO einer angesehenen Stiftung berufen worden.



- Kaan Savul (47) verantwortet ab sofort den Bereich Marketing der international agierenden Gruppe. Der in Aachen aufgewachsene Rheinländer absolvierte ein Studium der Angewandten Wissenschaft an der Universität Köln und verfügt über eine Vielzahl von Zertifikaten und Auszeichnungen im Bereich Marketing. Kaan Savul war über 20 Jahre in mehreren Ländern wie den Vereinten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi & Dubai), der Türkei und Deutschland in führenden Positionen tätig. Als CMO wird Kaan Savul die Expansion der ND Group durch den Aufbau von Marketingstrategien für die unterschiedlichen Bereiche steuern.



- Ulrich Krockenberger (46) wurde zum Chief Legal Officer bestellt. Der Jurist war Senior Manager bei PwC Legal und beriet international tätige japanische Unternehmen in Rechtsfragen sowie bei M&A Projekten in Deutschland und ganz Europa. Nach dem Studium in Münster und Potsdam hatte der Jurist seine Karriere in einer Tokioter Kanzlei begonnen, bevor er zu PwC wechselte.



Nazif Destani, Gründer und CEO der ND GROUP: "Wir werden in Zukunft noch stärker expandieren als bislang und ich freue mich außerordentlich, dass diese drei Führungspersönlichkeiten unsere Management-Kompetenz für alle weiteren Schritte stärken."



