Hannover - Am EUR-Geldmarkt bewegen sich die Sätze seit längerer Zeit in einer sehr engen Spanne, so die Analysten der Nord LB.Der 3M-Euribor notiere Anfang der Woche und damit seit gut einem Monat praktisch unverändert bei -0,312%. Leicht abwärts gehe es dagegen nach wie vor im 12M-Bereich (-0,078%), wenn auch nur in homöopathischer Dosis. Bei den Zinserwartungen, die nach der Wahl Trumps und den Spekulationen auf eine Rückkehr der Inflation auch in der Eurozone angezogen hätten, seien die Märkte wieder ein Stück zurückgerudert. Dennoch halten die Analysten der Nord LB insbesondere die eingepreisten Erwartungen für das Leitzinsniveau in zwei bis drei Jahren noch für überhöht. Im EZB-Rat scheinen sich die alten Fronten wieder etwas klarer herauszuschälen, so die Analysten der Nord LB. Zumindest würden aktuell die Lager der Falken und Tauben wieder unterscheidbarer, gerade im Hinblick auf eine früher oder später anstehende Normalisierung der expansiven Geldpolitik.

Den vollständigen Artikel lesen ...