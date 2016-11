Hannover - Die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten zeigt weiterhin Wirkung bei den Kapitalmarktzinsen der Benchmarkanleihen, die deutlich nach oben ziehen, so die Analysten der Nord LB.Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen würden nahe 0,30%, die der US-Treasuries bei über 2,30% notieren. Der Grund bleibe die gestiegene Inflationssorge aufgrund der nun zu erwartenden expansiven Fiskalpolitik der neuen US-Regierung. Zudem dürfte die Federal Reserve mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahr die Leitzinsen anheben. Würden in den kommenden Wochen Marktturbulenzen ausbleiben, werde das FOMC am 14. Dezember handeln. Die Marktteilnehmer würden auf das weitere Vorgehen Trumps und auf die Auswahl seiner Berater und Kabinettsmitgliedern blicken. Datenseitig sei in dieser Woche allein der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex von größerer Relevanz, der allerdings am in den USA handelsfreien Donnerstag veröffentlicht werde. (21.11.2016/alc/a/a)

