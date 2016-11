Wien - Anleger sollten bei der Fondsauswahl nicht nur auf die Erfolge der Vergangenheit achten, sagt Gottfried Urban, Vorstand der Bayerische Vermögen AG in Traunstein, so die Experten von "FONDS professionell".Gute Investmentfonds seien derzeit gefragt, weil Renten in den meisten Fällen keine Zinsen mehr bringen würden. "Doch wenn alle die gleichen Fonds kaufen, werden diese zu groß, um ihre Investmentstrategie noch richtig umsetzen zu können", sage Urban.

