Kein Protektionismus, dafür mehr Freihandel wagen und Abkommen aushandeln. Die Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft sehen sich nach dem Gipfel in der Pflicht und wollen Skeptiker umstimmen.

Die 21 Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec wollen sich nicht abschotten und stattdessen auf einen neuen Freihandelspakt hinarbeiten. Das versprachen die Staats- und Regierungschefs der Apec-Staaten am Sonntag zum Ende ihres Gipfels in der peruanischen Hauptstadt Lima. Das umfassende Freihandelsabkommen solle trotz des aktuellen politischen Klimas alle Apec-Mitglieder miteinbeziehen und zu nachhaltigem und ausgewogenem Wachstum führen, erklärten sie. "Wir beteuern unser Bekenntnis, unsere Märkte offen zu halten und gegen jede Form des Protektionismus zu kämpfen", teilten die Staats- und Regierungschefs in einer Erklärung mit.

