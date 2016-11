Eschborn (ots) - Das Familienunternehmen Kajo Neukirchen Group baut sein Portfolio im Bereich Industriebeteiligungen aus. Die surfactor Germany GmbH, seit 2011 vollständig im Eigentum der Kajo Neukirchen Group, hat sämtliche Anteile der L.P. Pacific Films in Malaysia übernommen. Beide Unternehmen sind auf die Herstellung von Oberflächenfilmen für technische Holzwerkstoffe spezialisiert.



Verkäufer von Pacific Films ist die Kotkamills Oy in Finnland. Zum Kaufpreis vereinbarten die beteiligten Unternehmen Stillschweigen. "Die Übernahme von Pacific Films öffnet der surfactor-Gruppe den Zugang zu wichtigen Märkten im asiatisch-pazifischen und südamerikanischen Raum und leitet dadurch eine neue Wachstumsphase für unser Beteiligungsunternehmen ein", sagte Dr. Michael Bauer, Mitglied der Geschäftsführung und CFO der Kajo Neukirchen Group. "Die Transaktion unterstreicht unsere Strategie, industrielle Beteiligungen unternehmerisch zu führen und ihren Wert durch gezielte Investitionen langfristig zu steigern", ergänzte Dr. Felix Fremerey, COO der Kajo Neukirchen Group.



"Diese Akquisition wurde auch durch unsere Fähigkeit, komplexe und internationale Transaktionen in sehr kurzer Zeit abzuschließen möglich" betonte Dr. Birgit Chorianopoulos, verantwortlich für die M&A-Aktivitäten der Kajo Neukirchen Group. "Es ist uns mit der Übernahme der L.P. Pacific Films gelungen, den Industriebereich unseres Portfolios zu stärken" zeigt sich Dr. Kajo Neukirchen, CEO der Kajo Neukirchen Group mit dem Ergebnis der Transaktion zufrieden. Die surfactor-Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen mit über 70jähriger Firmengeschichte und einem Jahresumsatz von rund 60 Mio. EUR.



Die Kajo Neukirchen Group mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt ist ein Familienunternehmen, das sich auf Investitionen in Industrieunternehmen, Immobilien und die Forstwirtschaft spezialisiert hat.



Pacific Films wurde 1997 in Malaysia gegründet. Das Unternehmen bedient Kunden in Asien, Australien und Südamerika. Der Jahresumsatz 2015 betrug rund 16 Mio. EUR.



OTS: Kajo Neukirchen Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120918 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120918.rss2



Pressekontakt: Obermeier Communications Hans Obermeier +49 (0)173 2802252 obermeier-communications@t-online.de