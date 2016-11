HANNOVER (dpa-AFX) - Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Volkswagen plant Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies für Anfang Dezember ein Zulieferer-Gipfeltreffen. "Der Ort steht noch nicht fest", sagte der SPD-Politiker und VW -Aufsichtsrat am Montag nach einer Unterrichtung des zuständigen Landtags-Ausschusses in Hannover. Bei dem Gipfeltreffen soll es um Auswirkungen des Zukunftspakts gehen, den der gebeutelte Autobauer am Freitag vorgestellt hatte. Er sieht neben Reformen und Stellenabbau auch eine Neuausrichtung bei den Zukunftsthemen Elektro-Mobilität und Digitalisierung vor. In Niedersachsen beschäftigt Volkswagen rund 110 000 Menschen; nochmal so viele sind es in den Zulieferunternehmen./rek/DP/she

ISIN DE0007664039

