Das fast abgelaufene Jahr war turbulent an der Börse. "Das Jahr war geprägt von sehr viel Unsicherheit", so Vikesh Purohit von ActiveTrades. Im Rahmen der World of Trading hat sich DER AKTIONÄR TV mit dem Marktexperten auch über die Aussichten für 2017 unterhalten. Anleger sollten vor allem immer gut informiert bleiben, so sein Rat. Denn das kommende Jahr könnte sogar noch turbulenter ausfallen als 2016, je nach politischer Situation. Was er dabei besonders im Blick behält, erfahren Sie im vollständigen Interview.