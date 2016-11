Das Jahr 2016 hatte einige Überraschungen im Gepäck, was unter anderem zu einer ziemlichen hohen Volatilität führte. Oswald Salcher von flatex erklärt im Interview, warum das Jahr 2017 vermutlich nicht weniger spannend und seiner Ansicht nach ein gutes Aktienjahr werden sollte. Auf eine Jahresendrallye könne man auch in diesem Jahr noch hoffen, generell habe das Jahr 2016 auch viele Tradingchancen geboten, so Salcher im Interview mit DER AKTIONÄR TV im Rahmen der Messe World of Trading. "Es war ein Super-Jahr für Trader". Ob es auch für Anleger ein gutes Jahr werden könnte und womit Marktexperte Oswald Salcher im kommenden Jahr rechnet, erfahren Sie im vollständigen Interview.