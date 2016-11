Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Der niederländische Finanzkonzern biete genau das, was er in einer ungewissen politischen und konjunkturellen Phase für wichtig halte, nämlich eine starke Kapitalausstattung, gute Erträge und die Fähigkeit zur Verteidigung der Margen, schrieb Analyst Jason Napier in einer Branchenstudie vom Montag./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0091 2016-11-21/15:46

ISIN: NL0011821202