TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

DIENSTAG, DEN 22. NOVEMBER 2016

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/16 (vorab) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 10/16 22:00 USA: Hewlett Packard Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Vienna Insurance Group Q3-Zahlen D: Uniper 9Monatszahlen D: Helaba 9Monatszahlen D: Celesio Halbjahreszahlen F: Zodiac Jahreszahlen I: Enel Capital Markets Day S: Alfa Laval Capital Markets Day USA: Hewlett Packard Enterprise Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: DZ Bank Research "Ausblick 2017" mit Chefvolkswirt Stefan Bielmeier und Chefanlagestratege Christian Kahler, Frankfurt 10:30 D: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) stellt Konjunkturprognose vor. Vorgelegt werden auch Ergebnisse einer Umfrage bei Unternehmen zu ihrer wirtschaftlichen Lage und ihren Perspektiven. 11:00 D: Pk des Marktforschungsunternehmens IMS Health zur Situation der Arzneimittelversorgung und der Ausgaben in der GKV 01-09/16 16:00 D: Treffen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit Vertretern der Luftverkehrsbranche, u. a. zu Markt- und Wettbewerbsbedingungen 16:00 h Pk mit Dobrindt, Branchenverbands-Präsident Stefan Schulte, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Flugsicherungs-Chef Klaus-Dieter Scheurle, Berlin D: Bitkom Digitalkonferenz "Hub Conference" Es soll eine Brücke geschlagen werden zwischen klassischer Wirtschaft und Digitalbranche. Mit Sprechern aus verschiedenen Dax-Vorständen und der IT-Wirtschaft. Thematisch geht es unter anderem um intelligente Mobilität und autonomes Fahren sowie Robotics und künstliche Intelligenz, Berlin

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Infineon Q4-Zahlen (11.00 h Pk) 08:00 GB: Thomas Cook Jahreszahlen 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe

MITTWOCH, DEN 23. NOVEMBER 2016

und Dienste 11/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/16 (1. Veröffentlichung)

10:00 E: Endesa Strategieupdate 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/16 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/16 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 1./2.11.16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: CA Immo Q3-Zahlen A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen DK: Royal Unibrew Q3-Zahlen F: Air France-KLM Verkehrszahlen 10/16 GB: United Utilities Halbjahreszahlen I: Assicurazioni Generali Investor Day - Update on Generali Group's strategy USA: Deere & Co Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: GDV-Versicherungstag 2016 - An der Schnittstelle zwischen Risiko und Sicherheit, Berlin 09:00 D: Pk Verband der Auslandsbanken in Deutschland zur aktuellen Lage der Institute und den Einschätzungen der Brexit-Folgen mit UBS-Manager Stefan Winter, Frankfurt 09:00 D: Auftakt Hamburg Summit: China meets Europe (bis 24.11.) u.a. mit stellvertretender chinesischer Ministerpräsidentin Liu Yandong, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, Hamburg 09:00 D: Tag der Automobilwirtschaft mit Daimler-Vorstand Ola Källenius, VW-Chefstrategen Thomas Sedran sowie Tesla-Europachef Jochen Rudat, Google-Manager Dennis Morgenstern und Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler, Stuttgart 10:00 D: Pk Deutsche Bank "Kapitalmarktausblick 2017" mit Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden, und Oliver Rakau, Senior Economist Deutsche Bank Research, Frankfurt 10:00 D: Prognose des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson zur Aufsichtsratsvergütung im Dax 2016 10:30 D: Richtfest für das neue Offshore-Windkraft-Werk Cuxhaven Siemens investiert 200 Millionen Euro in den Standort und will rund 1000 Arbeitsplätze schaffen, Cuxhaven 13:30 GB: Britischer Finanzminister Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor 18:30 D: "Börse im Gespräch" u.a. zum Finanzplatz Frankfurt nach dem Brexit Podiumsdiskussion mit Deutsche-Börse-Finanzvorstand Gregor Pottmeyer und Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, Frankfurt D: Kongress der Deutschen Energie-Agentur (DENA) zur Zukunft der Energiewende, Berlin 12:15 h Rede von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) D: Tarifverhandlungen Deutsche Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), 3. Runde

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 24. NOVEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (vorläufig)

07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen 07:30 D: KWS Saat Q1-Zahlen 08:00 D: BIP Q3/16 (endgültig) 08:00 D: Im- und Exporte Q3/16 08:45 F: Geschäftsklima 11/16 09:00 E: BIP Q3/16 (endgültig) 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/16 11:00 D: Chemieverbände Hessen Herbst-Pk, Frankfurt 13:00 D: GfK Pk Konsumklima 12/16 und Weihnachtsgeschäft 2016 15:00 B: Geschäftsklima 11/16 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 10/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Uniqa Q3-Zahlen D: CTS Eventim 9Monatszahlen D: NordLB Q3-Zahlen F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen GB: Rio Tinto Capital Markets Day S: Saab Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundestag zum Haushalts-Etat 2017, Berlin 10:00 D: Pk Privatbank Julius Bär "Ausblick auf die globalen Finanzmärkte erstes Halbjahr 2017", Frankfurt 10:30 D: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Frankfurt 11:00 B: EU-Ukraine-Gipfel Themen sind das Partnerschaftsabkommen und die Unterstützung der EU für den Reformprozess in Kiew 11:30 D: Streit um illegalen Film-Upload beschäftigt BGH: Wie muss das private WLAN gesichert sein?, Karlsruhe 12:00 D: Klage eines peruanischen Bauern gegen RWE wegen CO2-Emissionen Der Kläger verlangt von RWE 17 000 Euro, weil der Klimawandel einen Gletscher oberhalb seines Hauses schmelzen lässt und damit sein Eigentum gefährdet

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 25. NOVEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Verbraucherpreise 10/16, Tokio 11/16

08:00 D: Bauhauptgewerbe 09/16 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 10/16 08:45 F: Verbrauchervertrauen 11/16 09:00 E: Erzeugerpreise 10/16 09:00 A: Industrieproduktion 09/16 10:30 GB: BIP Q3/16 (endgültig) 11:00 I: Einzelhandelsumsatz 09/16

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/16 (1. Veröffentlichung)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: WCM Q3-Zahlen GB: Pennon Group Halbjahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Lettland

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundestag mit Verabschiedung Haushalts-Etat 2017 (in 2./3. Lesung) 12:00 D: Pk zum Auftakt der AWO-Bundeskonferenz - mit Sigmar Gabriel (am 26.11.) (bis 27.11.), Wolfsburg

HINWEIS USA: Börse verkürzter Handel (bis 19.00 Uhr) Anleihenmarkt verkürzter Handel (bis 20.00 Uhr)

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 EU: Geldmenge M3 10/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/16 11:00 EU: OECD Economic Outlook TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE LU: Stabilus Jahreszahlen

MONTAG, DEN 28. NOVEMBER 2016

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Creditreform: "Insolvenzen in Deutschland 2016", Frankfurt D: Fünfte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL zu Tarifen Zugpersonal 15:00 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi Europäischen Parlament in Brüssel 18:00 D: Stiftung der RWE-Tochter Innogy diskutiert über "gute Energiewende - gutes Leben" - u.a. mit Ex-Bundesminister Jürgen Trittin (Grüne) und Innogy-Chef Peter Terium, Essen B: Treffen der EU-Industrieminister (bis 29.11.)

