Ab 27. November 2016 sendet das rbb Fernsehen wieder an allen Adventssonntagen das "Märchenrätsel" und beliebte Märchenfilmklassiker. Neu in diesem Jahr: Zusammen mit Moderatorin Madeleine Wehle begleiten prominente Gäste und Kinder aus der Grundschule "An der Mühle" Bredereiche die Zuschauer durch die Sendung.



Am ersten Advent ist der Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann zu Gast, bekannt als Chefarzt Dr. Heilmann in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Er spricht mit Madeleine Wehle über Weihnachten in seiner Famillie, Adventskalender und Weihnachtsvorbereitungen.



Am zweiten Adventssonntag ist Barbaratag, und Nikolaus ist nicht mehr weit. Dazu hat die Sängerin Linda Hesse einiges zu erzählen.



Am dritten Advent trifft Madeleine Wehle den Schauspieler Lucas Prisor, der Backtipps mitbringt. Lucas ist der Prinz im neu verfilmten rbb-Märchen "Das singende, klingende Bäumchen". Zu sehen ist es in der Reihe "Sechs auf einen Streich" am Sonntag, 25. Dezember 2016, um 14.45 Uhr im Ersten.



"Weihnachten" ist das Thema am vierten Advent. Madeleine Wehle und die Kinder bekommen Besuch von der Sängerin und Entertainerin Maite Kelly. Es geht um Weihnachtsbräuche und den Weihnachtsabend. Maite erzählt, wie in ihrer Familie gefeiert wird.



Alle Märchenverfilmungen im rbb Fernsehen auf einen Blick



27. November 2016, 14.15 Uhr



"Die goldene Gans" (Märchenfilm DEFA 1964)



4. Dezember 2016, 14.25 Uhr



"Schneewittchen" (Märchenfilm DEFA 1961)



11. Dezember 2016, 14.10 Uhr



"Das singende, klingende Bäumchen" (Märchenfilm DEFA 1957)



18. Dezember 2016, 13.35 Uhr



"Frau Holle" (Märchenfilm Deutschland 2008)



