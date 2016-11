Zum Wochenstart hat der DAX nach einer regelrechten Achterbahnfahrt etwas zugelegt. Am Vormittag war der Index nach einem guten Start deutlich ins Minus abgestürzt, um dann im Tagesverlauf wieder deutlich zuzulegen, den Großteil der Gewinne schließlich aber doch wieder abzugeben.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der DAX mit 10.685,13 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die Autotitel Volkswagen und BMW waren zum Schluss an der Spitze der Kursliste, auch Daimler war im grünen Bereich. Ganz anders sah es bei den meisten Finanztiteln aus: Schlusslichter im DAX waren kurz vor Handelsschluss Commerzbank und Deutsche Börse, auch Münchener Rück und Allianz hatten zu diesem Zeitpunkt überdurchschnittliche Kursverluste zu verzeichnen. Die Bundesbank versuchte unterdessen, gute Laune zu verbreiten: "Im letzten Vierteljahr 2016 dürfte die deutsche Wirtschaft nach der temporären Verlangsamung im Sommer wieder deutlich stärker wachsen", heißt es im aktuellen Monatsbericht.

Es sei damit zu rechnen, "dass der BIP-Zuwachs an das höhere Tempo des ersten Halbjahres anknüpfen wird". Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,06 US-Dollar (+0,30 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.214,19 US-Dollar gezahlt (+0,51 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 36,75 Euro pro Gramm.