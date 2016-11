Paris (ots/PRNewswire) -



Das Ende der gelben Sicherheitsweste, jedoch nicht der Sicherheit



Der französische Touch



Karl Lagerfeld (berühmter französischer Designer) in einer Werbeanzeige für die gelbe Sicherheitsweste: "Sie ist gelb, hässlich und passt zu nichts, kann jedoch Leben retten."



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



http://www.multivu.com/players/uk/7985151-yellow-safety-high-tech- vest-fashion



Das junge französische Start-up "Urban Circus" bewies diesem Mode-Guru das Gegenteil, indem es eine Kollektion kreierte, die nichts mehr mit der ursprünglichen gelben Sicherheitsweste gemeinsam hat, außer den Sicherheitsnormen, die sie erfüllt.



Die gelbe Sicherheitsweste ist mittlerweile weder hässlich noch gelb, sondern repräsentiert ein Kollektionsstück, das direkt von der Straße kommt und inspiriert wurde und nun mit stilvoller Optik und einem genialen Schnitt glänzt, während sie den Sicherheitsnormen EN1150 bzw. ISO 20471 entspricht. Straßensicherheit ist jetzt farbenfroh und macht Spaß.



Ein Stil, der mit den neuen Transportmitteln und dem fabelhaften Erfolg der elektrischen, modernen urbanen Mobilität einhergeht. Diese Jacke wurde genau für diesen Zweck entworfen.



Eine High-Tech-Jacke



Urban Circus ist ein stolzer Vertreter der französischen Modetechnologie. Nach einem Jahr der Forschung und Entwicklung, und nachdem jedes Detail akribisch durchdacht wurde, kommt die neue Kollektion mit folgenden Merkmalen nun endlich auf den Markt:



- eingenähte LED-Blinklichter - thermoisolierte Fausthandschuhe - taktiles GPS-Fach - flexibles, atmungsaktives und wasserabweisendes Material - Einhaltung der Normen für gute Sichtbarkeit - atmungsaktives und wasserabweisendes Material. - Die Jacke ist zudem wendbar und verfügt über eine edle Seite.



Sicherheit ist oberstes Prinzip



Besonderes Augenmerk legen wir auf die Verkehrssicherheit und die Umwelt, deshalb arbeiten wir mit folgenden Partnern zusammen: die Versicherung MAIF, die französische Verkehrssicherheit und das Pariser Rathaus.



Dank ihrer Sichtbarkeit aus einer Entfernung von über 250 Metern anstelle von 30 Metern könnte die Jacke einem Fahrer eine zusätzliche Reaktionszeit von 2 Sekunden einräumen und somit einen möglichen Unfall vermeiden.



70 % der Verkehrsunfälle entstehen aufgrund mangelnder Sichtbarkeit, und gerade in dieser Jahreszeit ist die Sichtbarkeit ein wichtiges Thema. Unser Ziel ist es, die Verwendungsmöglichkeiten der gelben Jacke auszuweiten und diese Risiken zu reduzieren.



Das wachsende Start-up



Den Erfolg verdankt Urban Circus seinem speziellen Engagement für die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern sowie der Partnerschaft mit vielen hochklassigen Unternehmen und Organisationen, darunter:



- Volt corp (Io chic, egret, evolve, yuneeck) - Ninebot - Wheelers - VIParis - Coursier.fr - SNCF - La Mairie de Paris (Pariser Rathaus)



Die neue Kollektion, die auf Kickstarter vorbestellt werden kann, ist ein hervorragender Beweis für das "Savoir-Faire" des jungen französischen Start-ups. Die Welt fängt gerade erst an, Urban Circus zu entdecken, aber das Beste kommt noch.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Quentin XAVIER unter +33-6-18-22-96-37, oder schreiben Sie eine E-Mail an contact@urban-circus.fr.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161118/441327 )



Video:



http://www.multivu.com/players/uk/7985151-yellow-safety-high-tech- vest-fashion



