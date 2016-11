Mainz (ots) - Dienstag, 22. November 2016, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Bruch mit der Türkei? - Debatte im Europaparlament Merkel tritt wieder an - Erwartungen an die Kanzlerin Faktencheck Rücken - Was läuft falsch bei der Behandlung? Robert Harris stellt neues Buch vor - Bestsellerautor auf Lesereise "Die Akte Trump" - Trump-Kenner Johnston im Gespräch







Dienstag, 22. November 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Andrea Ballschuh



Gäste: Salut Salon, Musikquartett



Ständige Traurigkeit - Wenn Menschen depressiv werden Champignon-Krusteln - Kochen mit Armin Roßmeier Cookies mal anders - Backen mit Cynthia Barcomi Wie funktioniert Imprägnierspray? - Der Besserwisser klärt auf







Dienstag, 22. November 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Krankschreibung: Was ist erlaubt? - Das sagt das Arbeitsrecht Unterwegs mit Stuttgarter Politessen - Knöllchen für Falschparker Expedition Deutschland in Kerken - Ein Leben lang backen







Dienstag, 22. November 2016, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Gast: Nicole Staudinger, Trainerin und Schlagfertigkeitsqueen



Die Lage in der Türkei - EU-Parlament debattiert Situation Bundestag debattiert den Haushalt - Die Situation bei unserem Geld Die Lage bei der Polizei - Auf der Suche nach neuen Beamten







Dienstag, 22. November 2016, 17.05 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Das "Traumschiff"-Jubiläum - Wie vor 35 Jahren alles begann







Dienstag, 22. November 2016, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Die Kardashians unterwegs - Gaststars beim Angel Ball in New York Neues von Kate Hudson - Mit dem Stiefvater vor der Kamera Treffen mit Peter Simonischek - Mit dem Schauspieler in Wien







Dienstag, 22. November 2016, 21.00 Uhr



Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht



Aussitzen mit Angela Merkel - Die Alternativlose Sponsoring bei der SPD - Die Genossen und das Geld



